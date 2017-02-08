Экологи предлагают расстреливать смог из пушек

Активисты благотворительного экологического фонда «Моя планета» планируют обратиться к главе Южного Урала Челябинской области Борису Дубровскому и представить новый формат борьбы со смогом.

Опыт китайских коллег показал, что против загрязнения воздуха эффективно может бороться туман, который распыляют специальные установки в виде пушек. Глава БЭФ «Моя планета» Виталий Безруков уверен, что 15 туманных пушек обеспечит целый район чистым воздухом. Они могут быть как стационарными (на предприятиях или крыша домов), так и мобильными.