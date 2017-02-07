В центре Челябинска продается общественный туалет

Стоимость павильона с тремя кабинками для женщин и двумя для мужчин равняется 380 тысячам рублей. Продавец утверждает, что средняя доходность составляет порядка 40 тысяч рублей в месяц. С предложением о продаже идет и договор об аренде этого места.

Отметим, что данный объект расположен прямо на площади Революции. Он имеет общую канализацию и освещение от Никитинских рядов. Эксперты считают подобное капиталовложение довольно выгодным, однако уточняют, что его работа в будущем может зависеть от продления договора аренды.

Владелец туалета, женщина, объясняет причину продажи доходного бизнеса тем, что продает все свое имущество и переезжает из города.