Бесплатную приватизацию жилья продлят до 2019 года

Власти склоняются к продлению программы бесплатной приватизации жилья, как минимум, до 2019 года. Решается вопрос о ее бессрочном продлении. Более точные сроки будут определены завтра, 7 февраля.



Профильный комитет Госдумы по ЖКХ предварительно одобрил дальнейшее действие программы по бесплатной приватизации жилья до 1 января 2019 года. Для детей-сирот это право будет бессрочным, как, возможно, и для всех россиян. Свое решение депутаты объясняют возникшим ажиотажем после сообщений о прекращении бесплатной приватизации с марта этого года.

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