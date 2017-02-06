ФСБ разъяснила россиянам правила въезда в Белоруссию после введения погранзоны

1 февраля глава ФСБ Александр Бортников распорядился установить приграничную зону на российско-белорусском участке государственной границы в Смоленской, Псковской и Брянской областях.

В центре общественных связей ФСБ заверили, что введение пограничной зоны никак не скажется на свободе передвижения граждан обеих стран. Нововведение не повлечет за собой пограничного контроля лиц, транспортных средств и грузов.

В своем комментарии на решение ФСБ президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что введением погранзоны Россия «попрала межгосударственных договоров, в том числе касающихся границ». До этого Лукашенко подписал указ о безвизовом въезде в страну на срок не более пяти суток для граждан 80 государств.

В ФСБ объяснили, что введение пограничной зоны направлено "на решение задач по выявлению и пресечению транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей".





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