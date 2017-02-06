Суд отказал Екатерине Рейферт в свадьбе с Никитой Белых

Еще в июле прошлого года экс-губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый в коррупции, решил жениться в СИЗО на московской поэтессе Екатерине Рейферт и подал соответствующее прошение. В октябре его одобрил следователь, но не дала согласие администрация изолятора.



В СИЗО тогда сослались на некие «технические причины», а в декабре в «Лефортово» заявили, что администрация потеряла разрешение на заключение брака.



В январе уже этого года Басманный суд Москвы ответил на обращение Екатерины Рейферт. Ей отказали в проходе на территорию следственного изолятора для заключения брака с Никитой Белых по причине того, что Рейферт является свидетелем по делу, возбужденному против ее жениха.

В последнее время здоровье экс-губернатора заметно ухудшилось. Было принято решение перевести его из СИЗО в больницу "Матросской тишины". В декабре прошлого года ему продлили арест до 24 марта 2017 года.