Новосибирцы семикратно увеличили объем вывода денег за рубеж

Невозврат выведенной за рубеж новосибирцами валюты в 2016 г. вырос в семь раз. Масштаб «утечек» за год увеличился с 1,2 млрд до 8,4 млрд рублей.



Как сообщает Сибирское таможенное управление, в целом по округу в 2016 г. за рубеж ушло в 1,6 раза больше денежных средств, чем в 2015-м. По итогам 2015 г. невозврат валюты в регионе составил 6,145 млрд рублей. В 2016 г. эта сумма уже равнялась 10,431 млрд рублей. В Новосибирске рост «утечек» оценивается в сотни процентов. Так, если. В 2015 г. столицу Сибири в одностороннем порядке покинули 1,232 млрд рублей. То в 2016-м уже 8,407 млрд рублей.



«Для того чтобы вывести денежные средства за рубеж, нарушители закона, как правило, заключают договор на поставку товара из-за рубежа от лица российской компании, — поясняет замначальника Сибирского таможенного управления Александр Миюшов. — Затем для оплаты данного товара денежные средства перечисляются на счета иностранных контрагентов. Срок действия контракта истекает, товар на территорию России не ввозится, однако компания не предпринимает каких-либо действий, для того чтобы вернуть перечисленные деньги. Для подобных махинаций обычно используются фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных лиц».



Средства из России преимущественно выводятся на Кипр, в Гонконг, Швейцарию и Латвию.



По итогам 2016 г. сибирскими таможнями было возбуждено 81 уголовное дело, связанное в невозвращением денег в Россию, либо их незаконным выводом за границу.

по сообщению портала "НДН.ИНФО" 06.02.17