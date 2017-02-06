Латвия потратит 190 тысяч евро на уничтожение советской ядерной базы

Ядерные базы в СССР строили на века, потому и демонтаж этих эпохальных сооружений – «удовольствие» дорогое. Но Латвия решила потратить 190 тысяч евро и снести последнюю на ее территории советскую военную базу.

Демонтаж советских сооружений уже ведется. Речь идет о ядерной базе «Двина Р-12» в Гулбенском крае страны, сообщает ТАСС.

Советская установка для пуска ядерных ракет – это четыре шахты глубиной 32 метра каждая и командный центр при них. Ракетную шахту можно сравнить с десятиэтажным домом по высоте, но прочность этого сооружения не в пример выше прочности любого дома, потому что бетон применялся особый. Местные СМИ сообщают о том, что базу снесут за полгода. Что будет построено на освободившемся месте, пока неизвестно.