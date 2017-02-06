Судебные приставы арестовали гробы

Недавно сотрудники Управления ФССП России по Кировской области арестовали продукцию предприятия по оказанию ритуальных услуг.



По информации ведомства, должник имел неоплаченную задолженность по страховым взносам в Отделение пенсионного фонда за несколько периодов. Общая сумма задолженности составила 24 тысячи рублей.



- Поскольку стоимость арестованного имущества не превысила 30 тысяч рублей, судебный пристав-исполнитель принял ходатайство должника о самостоятельной реализации им арестованного имущества, — комментируют в УФССП. — Денежные средства от реализации имущества должны поступить от должника на депозитный счет в течении 10 дней.



После деньги будут перечислены в пенсионный фонд.

по сообщению портала "НОВЫЙ ВАРИАНТ" 02.02.17