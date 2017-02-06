Мосгодума разработала новый антитабачный закон

Авторы новой антитабачной программы предлагают запретить продавать подросткам электронные заменители сигарет (парогенераторы и т.п.). Новый законопроект разработан депутатами Московской городской думы.

Столичные депутаты разработали закон, который призван ограничить продажу разнообразных устройств, которые имитируют курение: парогенераторы, электронные кальяны и прочее, пишет «РГ».

Депутаты дали законное определение всем электронным «сигаретозаменителям» и ратуют за полный запрет на продажу этих устройств несовершеннолетним.

Законотворцы предлагают ограничить и рекламу на все упомянутые выше устройства в общественном транспорте, на детских площадках и в офисах.

После рассмотрения в профильных комиссиях Мосгордумы закон направят в Госдуму РФ.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о законопроекте Мосгордумы по запрету алкоголя на местах.