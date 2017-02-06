Сын замглавы “Лукойла” посоветовал Маре Багдасарян пересесть на осла

Сын вице-президента компании “Лукойл” Азата Шамсуарова Руслан, известный по скандальному делу о “гонках” на Gelandewagen, которые устроила “золотая молодежь” на улицах Москвы, дал Маре Багдасарян весьма ценный совет.

По его мнению, знаменитой на всю страну нарушительнице ПДД, “накатавшей” на 595 часов обязательных работ и 183 тысячи рублей штрафа, стоит пересесть на осла. Мера эта временная - “пока все не уляжется”, однако до тех пор “гонщице” стоит передвигаться не на такси и даже не на место, а исключительно на таком необычном виде транспорта. Об этом Багдасарян рассказала на своей странице в Instagram.

Подписчики отметили, что по крайней мере штраф за превышение скорости в этом случае ей точно не светит.