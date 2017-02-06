Леру Кудрявцеву обвинили во лжи после утверждения, что она не колет ботокс

Ужасно возмутило поклонников 45-летней Леры Кудрявцевой ее заявление по поводу внешности. Телеведущая утверждает, что не прибегает к пластическим операциям, не колет ботокс и даже не посещает спортзал, не говоря уже о диетах.

По словам знаменитости, своей прекрасной внешностью она обязана лишь маме с папой. Мол, никаких секретов, просто великолепная генетика, сообщает kp.ru.

При этом Кудрявцева заявила, что вообще боится косметологов и не любит их. А все, что делает, это массаж. Да и то потому, что доктор прописал. Мол, спина болит.

Такое заявление привело в бешенство поклонников. Они заявили, что по внешности теледивы видно, что она «перекроена пластическими хирургами и уколами ботокса».