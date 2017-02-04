По постам в соцсетях можно судить о сексуальной жизни человека
4 февраля 2017, 16:45 [ «АН-онлайн» ]
Кто-то на своей странице в социальных сетях постит котиков, кто-то выкладывает свои фотографии, а кто-то предпочитает обсуждать политическую обстановку в стране и в мире. Как это связано с сексуальностью?
Ученые из массачусетского университета убеждены, что по постам в соцсетях можно сделать выводы об активности интимной жизни интернет-пользователей. Проанализировав более 223 тысяч страниц, которые участники исследования согласились предоставить, специалисты сделали выводы, что самые неудовлетворенные в сексуальном плане - те, кто постоянно постит фотографии себя любимого. Как оказалось, такие люди в большинстве случаев не имеют интимной жизни или же ею недовольны.
А вот у любителей пейзажей в сексуальной сфере полная гармония. Причем даже если личной жизни нет, то это их вполне устраивает.
Самыми ненасытными оказались владельцы аккаунтов, заполненных снимками котиков и прочими умилительными картинками: одного партнера им чаще всего мало. Впрочем, это не касается постов про детей - для таких пользователей секс интересен мало, хотя они его считают неотъемлемой частью жизни.
Что же касается доморощенных “политологов”, то исследователи так и не смогли нарисовать цельную картину: удовлетворенных и неудовлетворенных своей интимной жизнью людей среди них почти поровну.
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