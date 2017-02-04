За два года путешественник из Петербурга обогнул весь земной шар пешком

В апреле 2015 года путешественник по имени Сергей Лукьянов отправился в кругосветку с Дворцовой площади Санкт-Петербурга.

Петербург позже, однако путь удалось преодолеть быстрее. Согласно данным кругосветном путешествии больше всего Лукьянову понравились люди, у которых свое счастье и свои цели. Он признался, что в какой-то момент полностью стал другим человеком. В родной город любитель приключений вернулся сегодня - спустя два года - и не узнал некоторые места. Как сообщает сам Лукьянов, он планировал прибыть впозже, однако путь удалось преодолеть быстрее. Согласно данным Life , самым сложным для авантюрного петербуржца было начать поход, а также немного подвели проблемы с визами. А вот в самомбольше всего Лукьянову понравились люди, у которых свое счастье и свои цели. Он признался, что в какой-то момент полностью стал другим человеком.