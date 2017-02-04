Пранкер Лексус рассказал о звонке генсеку НАТО
4 февраля 2017, 07:34 [ «АН-онлайн» ]
Пранкер Лексус (настоящее имя Алексей Столяров) рассказал о том, как разыграл генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Профессиональный шутник не удивился реакции политика на случившееся и отметил, что жертвы розыгрышей часто стараются сохранить хорошую мину при плохой игре. Сначала они часто говорят, что никаких звонков им не поступало, а позже в каком-либо интервью "раскалываются", передает URA.RU слова пранкера.
Лексус подчеркнул, что всем известно, что НАТО не особо ждет Украину, поэтому ничего нового Столтенберг не сказал, кроме того, что вопрос вступления страны в альянс не является делом обозримого будущего. При этом президент Украины Петр Порошенко заявил, что говорить об этом можно будет сразу после референдума.
Напомним, ранее пранкеры позвонили генсеку НАТО и говорили от имени украинского лидера Петра Порошенко.