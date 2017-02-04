Пранкер Лексус (настоящее имя Алексей Столяров) рассказал о том, как разыграл генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Профессиональный шутник не удивился реакции политика на случившееся и отметил, что жертвы розыгрышей часто стараются сохранить хорошую мину при плохой игре. Сначала они часто говорят, что никаких звонков им не поступало, а позже в каком-либо интервью "раскалываются", передает URA.RU слова пранкера.