Украинца по матери Станислава Садальского не пускают на Украину

Знаменитый российский актер театра и кино Станислав Садальский больше не сможет посетить Украину.

Артисту, который со стороны матери является украинцем, власти запретили въезд на территорию страны. Об этом Садальский написал на своей страничке в соцсети Twitter.

Ранее актер опубликовал копию обращения одесской организации "Совет общественной безопасности" в Службу Безопасности Украины, в котором активисты категорично потребовали запретить въезд артиста в страну, поскольку тот отличается "антиукраинским настроем", а также возмутил их своим выступлением в Крыму в прошлом году.