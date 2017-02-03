Из Большого театра уволилась прима-балерина Мария Александрова

Первая балерина ГАБТа написала заявление об уходе по собственному желанию и ушла, не взирая на уговоры остаться. Об этом стало известно 3 февраля. Руководство театра никак не объясняет уход примы.

Известно, что заявление об уходе прима-балерина Большого театра Мария Александрова подала руководству 19 января и с того времени ведущую танцовщицу пытались отговорить и руководство театра, и глава балетной труппы, но Александрова решения не изменила, сообщает «Лента.ру».

Сама балерина заверила журналистов в том, что на сцене она останется, но не уточнила, на какой именно. Александрова сказала, что сознательно решила расстаться с ГАБТом, «перевернуть эту страницу», как выразилась танцовщица. Мария Александрова имеет звание народной артистки РФ и является лауреатом премии «Золотая маска».