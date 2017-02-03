На улицах Москвы поменяют схему движения

В Москве более 3500 улиц, и на 1300 из них до конца текущего года администрация изменит схему дорожного движения. Изменения – продукт воплощения в жизнь Комплексной схемы организации дорожного движения.

При реализации КСОДД на улицах столицы будут оборудованы автопарковки (и для такси – тоже), полосы для поворота направо и карманы для заезда, пишет «КоммерсантЪ».

Сообщается, что некоторые дороги Москвы станут односторонними, будут перенесены остановки общественного транспорта и заново настроены светофоры.

Столичные власти делают это ради повышения безопасности дорожного движения и в целях сокращения уличных пробок.