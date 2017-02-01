В Челябинске перекроют на 10 дней крупный перекресток

С сегодняшнего дня, 1 февраля, по 10 февраля на перекрестке улиц Университетская Набережная и Чичерина будут введены ограничения в движении машин.

В администрации Челябинска пояснили, что перекресток будет частично закрыт для того, чтобы уложить под дорогой трубы водоснабжения. Всем водителям рекомендуют просчитывать свой маршрут с учетом этого ограничения.