Загрязняющие вещества обнаружены в сточных водах Байкальска

Минприроды РФ констатирует вторичное загрязнение в пруде-аэраторе, ранее использовавшемся в технологическом процессе для очистки сточных вод БЦБК. Это было выявлено в ходе внеплановой проверки, сообщает пресс-служба ведомства.



В составе сточных вод МУП «КОС БМО», обслуживающего Байкальск, присутствуют загрязняющие вещества, не входящие в перечень допустимых к сбросу: фенолы и формальдегиды. Эти вещества, по словам специалистов, специфичны для целлюлозно- бумажного производства. Кроме того, в министерстве отмечают, что исследования Гидрометцентра РФ в 100-метровом створе выпуска БЦБК также регулярно фиксируют превышение содержания таких веществ.



Председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды Сергей Чернин 31 января на совместном заседании в Минприроды, посвященном проблемам Байкала, напомнил, что за 40 лет работы комбината накопилось 62 млн тонн отходов производства, которые захоронены в общей сложности на 154 гектарах – на расстоянии от 300 до 750 метров от Байкала, то есть очень близко. Эксперт подчеркнул, что существует риск разрушения этих карт, поэтому актуальным остается вопрос ликвидации и переработки отходов.



– Технология рекультивации должна обезопасить окружающую среду и экосистему озера от негативного воздействия отходов. Она должна быть реализована в короткие сроки и на основе оставшейся заводской инфраструктуры, доступных инженерных решений, – подчеркнул Сергей Чернин.



По его словам, при комиссии по экологии Общественной палаты был создан научно-технический совет, а в ноябре 2016 года по инициативе общественников взяли пробы шлам-лигнина карты номер 4 для новых лабораторных экспериментов по отвержению и омоноличиванию шлам-лигнина. Напомним, в ноябре 2016 года сообщалось, что были получены первые позитивные результаты тестов по омоноличиванию лигнина с использованием специального наноцемента.

по сообщению портала "ТЕЛЕИНФОРМ" 01.02.17