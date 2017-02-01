Новый хит в сети: танцующий Винни-Пух покорил Интернет (ВИДЕО)

В сети новый хит – танцующий персонаж диснеевского мультфильма. Медвежонок Винни-Пух оказался настолько забавным, выплясывая под музыку, что моментально покорил сердца пользователей соцсетей.

Смешные движения, которые демонстрирует милое животное с задорной мордашкой, не смогли оставить равнодушными тех, кто их увидел. Пользователей сети настолько вдохновил персонаж, что они стали размещать на своих страницах различные вариации танца мишки, сообщает ria.ru.

Одновременно в соцсетях даже появился отдельный аккаунт, посвященный Винни-Пуху. На странице также размещены ролики, с задорно танцующим медвежонком.