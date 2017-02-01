Нападение на Расула Мирзаева организовала его бывшая девушка - СМИ

Громкое дело о нападении на известного российского бойца Расула Мирзаева продолжает обрастать новыми подробностями. В СМИ появилась версия того, кто мог стать организатором преступления.

По некоторым данным, нападение могло произойти по инициативе бывшей девушки спортсмена. Мол, он раньше состоял с ней в отношениях. Потом та обиделась на бойца и организовала нападение.

Как сообщается, дверь в квартиру спортсмена открыла нападавшим подруга одного из них. Якобы злоумышленники попросили ее познакомиться с Мирзаевым и провести у него одну ночь, сообщает life.ru.

Напомним, на известного бойца напали в конце прошлого года. В Мирзаева стреляли. Однако, несмотря на ранения, боец смог дать отпор преступникам, в результате чего те сбежали.