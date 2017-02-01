Социальную политику в Смольном хотят отдать «серому кардиналу»

С просьбой о согласовании новой кандидатуры на пост вице-губернатора в Законодательное собрание обратился Георгий Полтавченко. Анна Митянина может прийти на место ушедшей Ольги Казанской, которая занимала должность с 2011 года и недавно ушла в отставку по собственному желанию.

До выдвижения на должность вице-губернатора Анна Владимировна практически нигде не светилась: ни на светских приемах, ни на телеэкранах. Тем не менее, о ней знали – женщина она очень влиятельная. Бывший губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко даже говорила, что без визы Митяниной не подписывает ни один закон. Возможно, поэтому в Смольном «за глаза» ее называли «серым кардиналом».

Сразу после выдвижения на должность вице-губернатора, Анна Митянина встретилась с представителями фракций ЗакСа Петербурга.

- Главный вопрос в том, что она никак не была связана со сферами здравоохранения, но Анна Владимировна не переоценивает свои возможности, видит проблемы, – рассказал руководитель фракции «Яблоко» Борис Вишневский.

А вот Ирина Шарипова - советник бывшего вице-губернатора Ольги Казанской настроена не так оптимистично:

- Госпожа Казанская с ее всеобъемлющим характером только месяца три входила в общий курс дела. И нам очень интересно, как будет работать Митянина. Тут огромные объемы: вся социалка, вся медицина. Это очень сложно!

Голосование по кандидатуре Анны Митяниной пройдет на заседании городского парламента уже сегодня 1 февраля. Самая многочисленная фракция в парламенте – Единая Россия – встретится с чиновницей непосредственно перед собранием.

Справка:

Анне Владимировне 42 года, замужем, растит сына. В 1994 году закончила юридический факультет СПбГУ, в Смольном она с начала девяностых, в 2002-2003 годах была представителем губернатора в Уставном суде. А в 28 лет - с 2009-го стала председателем Юридического комитета городского правительства.

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