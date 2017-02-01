Россельхознадзор предупреждает: в регионах могут вспыхнуть очаги птичьего гриппа

В среду, 1 февраля, представители Россельхознадзора сообщили о том, что существует вероятность возникновения в самом ближайшем времени новых очагов птичьего гриппа в российских регионах.

Предполагается, что очаги птичьего гриппа могут быть скоро зафиксированы на территориях Южного, Северо-Кавказского и Крымского федеральных округов. В Россельхознадзоре заметили, что домашней птице следует избежать любых контактов с дикими и не одомашненными пернатыми, чтобы не подхватить инфекцию, передает ТАСС.

Специалисты призывают при малейших признаках заболевания или внезапного падежа птиц обращаться в ветеринарную службу.