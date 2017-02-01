«Ростелеком» в 2016 году построил в Кировской области более 600 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

Оптика впервые пришла в 39 населенных пунктов региона. В том числе в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» построены ВОЛС общей протяженностью 413 км до 21 малонаселенного пункта в Афанасьевском, Даровском и Слободском районах области. В 9 населенных пунктах реализован проект «Строительство коттеджных поселков», в рамках которого проложено 22 км ВОЛС для 861 домохозяйства. В целом на сегодняшний день телекоммуникационными услугами оператора могут воспользоваться порядка 80 тыс. семей, проживающих в многоквартирных и частных домах. Всего протяженность волоконно-оптических линий связи «Ростелекома» на территории Кировской области составляет 6200 км.

Работы по строительству оптики в 2016 году активно велись и до объектов коммерческой и государственной недвижимости. Из них значительная часть была переведена на новые волоконно-оптические линии связи в рамках проекта миграции с меди на оптику. Таким образом, современные телекоммуникационные услуги стали доступны на 330 объектах: в районных подразделениях областного суда, налоговой службы, ЖКХ, «Горэлектросети», МВД, прокуратуры, почты России, «Лукойла», АЗС «Движение», «Сбербанка». Оптика появилась в шести кировских детских садах, аэровокзале, Омутнинском и Слободском колледжах, Доме фото в Кирове, сети магазинов «Звениговский» и «Пятерочка», 24 торговых центрах и др.

Директор Кировского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Валов отметил: «Услуги на базе оптической сети связи сегодня востребованы, растет потребительский спрос на пакетные предложения оператора. Благодаря строительству сетей такие услуги, как скоростной Интернет и Интерактивное ТВ, стали доступны десяткам тысячам кировчан. Получение услуг связи по оптике является насущной необходимостью и для все большего числа организаций, испытывающих потребность в современных облачных сервисах. Свою задачу мы видим в том, чтобы оперативно реагировать на запросы наших клиентов и обеспечивать высокий уровень обслуживания».









Узнать о наличии технической возможности подключения услуг, получить дополнительную информацию, оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте http://kirov.rt.ru, а также по единому бесплатному номеру 8-800-1000- 800.