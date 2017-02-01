СРОЧНО
|12:43  Вместо Казани на новых банкнотах будет Дальний Восток |12:36  Порошенко объявил России дипломатическую войну |12:19  Траоре отправился в аренду в хихонский «Спортинг» |12:16  Трамп: отношениям с Россией пора двигаться вперед |12:11  Нарколабораторию обнаружили в детском саду в Костроме |12:06  Претендент в канцлеры ФРГ раскритиковал президента США |11:08  В Омске наркоман взял в заложники ребенка, требуя дозу героина |10:48  Ставки на отставку: британцы ставят на то, что Трамп покинет президентский пост |10:15  Арестован подросток, подозреваемый в убийстве ровесника на парковке ТЦ |09:57  Германские СМИ: Киев сознательно обостряет ситуацию в Донбассе |09:05  Человека до смерти избили в центре Москвы |08:13  В Чите сотрудники детдома скрыли попытку суицида и аборт воспитанниц |08:00  Пассажирка московского метро искусала женщине руки, ее доставили в больницу |07:33  Японский премьер заявил, что хочет посетить Россию как можно скорее |07:03  Футболист Андрей Аршавин в четвертый раз стал отцом |31.01 22:40  В центре Москвы водителю отрезали ухо |31.01 22:13  СКР выяснит обстоятельства обстрела в Донецке российских журналистов |31.01 21:05  Российские спортсмены не стали возвращать медали по приказу МОК |31.01 20:19  Омская семья с детьми насмерть отравилась угарным газом |31.01 19:44  Кудрин рассказал, как повлияет на курс рубля скупка валюты Минфином |31.01 18:39  В Москве 50-летняя женщина упала с 14-го этажа и осталась жива |31.01 18:22  Полиция задержала подозреваемого в убийстве школьницы, пропавшей в Новокузнецке |31.01 15:58  В Москве прохожий обстрелял подростков из-за громкой музыки |31.01 15:16  Полиция задержала 80-летнюю старушку, укусившую сотрудника магазина |31.01 14:41  Труп мужчины сутки пролежал незамеченным в канаве в Подмосковье |31.01 13:55  Кремль отказался оценивать политику Трампа |31.01 13:50  В Госдуме хотят предложить российских легкоатлетов Белоруссии |31.01 13:31  Студент устроил танцы возле Вечного огня в Московской области (ВИДЕО) |31.01 13:05  Песков рассказал о причинах наступления украинской армии в Донбассе |31.01 12:44  Проект совместного с Японией использования земли на Курилах готов
Вятка

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

d

//новости rtbsystem

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Общество

Потребительский спрос расширяет сети

1 февраля 2017, 09:19 [ «АН-Вятка» ]

Потребительский спрос расширяет сети

«Ростелеком» в 2016 году построил в Кировской области более 600 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

 

Оптика впервые пришла в 39 населенных пунктов региона. В том числе в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» построены ВОЛС общей протяженностью 413 км до 21 малонаселенного пункта в Афанасьевском, Даровском и Слободском районах области. В 9 населенных пунктах реализован проект «Строительство коттеджных поселков», в рамках которого проложено 22 км ВОЛС для 861 домохозяйства. В целом на сегодняшний день телекоммуникационными услугами оператора могут воспользоваться порядка 80 тыс. семей, проживающих в многоквартирных и частных домах. Всего протяженность волоконно-оптических линий связи «Ростелекома» на территории Кировской области составляет 6200 км.

 

 

Работы по строительству оптики в 2016 году активно велись и до объектов коммерческой и государственной недвижимости. Из них значительная часть была переведена на новые волоконно-оптические линии связи в рамках проекта миграции с меди на оптику. Таким образом, современные телекоммуникационные услуги стали доступны на 330 объектах: в районных подразделениях областного суда, налоговой службы, ЖКХ, «Горэлектросети», МВД, прокуратуры, почты России, «Лукойла», АЗС «Движение», «Сбербанка». Оптика появилась в шести кировских детских садах, аэровокзале, Омутнинском и Слободском колледжах, Доме фото в Кирове, сети магазинов «Звениговский» и «Пятерочка», 24 торговых центрах и др.

 

Директор Кировского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Валов отметил: «Услуги на базе оптической сети связи сегодня востребованы, растет потребительский спрос на пакетные предложения оператора. Благодаря строительству сетей такие услуги, как скоростной Интернет и Интерактивное ТВ, стали доступны десяткам тысячам кировчан. Получение услуг связи по оптике является насущной необходимостью и для все большего числа организаций, испытывающих потребность в современных облачных сервисах. Свою задачу мы видим в том, чтобы оперативно реагировать на запросы наших клиентов и обеспечивать высокий уровень обслуживания».

 

 

Узнать о наличии технической возможности подключения услуг, получить дополнительную информацию, оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелекома», на сайте http://kirov.rt.ru, а также по единому бесплатному номеру 8-800-1000- 800.

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ЛА


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//В мире

Полиция заставила туристку сцеживать молоко в аэропорту Германии

Полиция заставила туристку сцеживать молоко в аэропорту Германии

Мать двоих детей намерена подать в суд на силовиков, которые подвергли ее унижению. В аэропорту Франкфурта-на-Майне полиция заставила туристку сцеживать грудное молоко перед посадкой на борт самолета.

//Общество

Россия доставила в Сирию 6 тонн гуманитарного груза

Россия доставила в Сирию 6 тонн гуманитарного груза

В течение минувших суток российские миротворцы в Сирии провели восемь гуманитарных акций в городах Алеппо, Латакии и в местечке Джармана под Дамаском. Нуждающимся было передано 5,7 тонн гумпомощи.

//Общество

Правительство РФ решило повысить пенсионный возраст – СМИ

Правительство РФ решило повысить пенсионный возраст – СМИ

Россиян может ожидать новшество уже совсем скоро. Правительство окончательно решило повысить пенсионный возраст. Сейчас обсуждаются детали предстоящей реформы. Но некоторые подробности уже стали известны.

//В мире

Американский крейсер с системой ПРО сел на мель у берегов Японии

Американский крейсер с системой ПРО сел на мель у берегов Японии

У берегов Японии сел на мель американский крейсер Antietam, оснащенный системой противоракетной обороны. Согласно последней информации, в результате аварии была зафиксирована утечка технического масла.

//В мире

Мехико добился конституции, разрешающей марихуану и эвтаназию

Мехико добился конституции, разрешающей марихуану и эвтаназию

Столица Мексики получила то, что давно хотела. Президент страны подписал закон о смене статуса города с федерального округа на штат. Также Мехико получил конституцию. Причем, весьма необычную.

//Общество

Почта России предлагает подписку на любимые издания по ценам прошлого года

Почта России предлагает подписку на любимые издания по ценам прошлого года

Клиентам Почты России предлагают с 1 февраля по 31 марта выписать любимые издания по ЦЕНАМ ПРОШЛОГО ГОДА. Оформление подписки можно осуществить в любом из 42 тысяч почтовых отделений страны. Вы еще не подписались на "Аргументы недели"?

//Общество

В России может возникнуть дефицит риса

В России может возникнуть дефицит риса

Это связано с рядом факторов: от неблагоприятных погодных условий до низких цен на внутреннем рынке. Специалисты Южного рисового союза привели цифры, свидетельствующие о возможном дефиците продукта в стране.

//Наука

Ученые выяснили, о чем думают полностью парализованные люди

Ученые выяснили, о чем думают полностью парализованные люди

Ранее считалось, что страдающие «синдромом запертого человека» не могут мыслить. Швейцарские нейрофизиологи доказали, что это не так. Они создали нейрочип, который позволил читать мысли парализованных людей.

//Общество

Из-за ухудшения здоровья Белых переведут из СИЗО в больницу «Матросской тишины»

Из-за ухудшения здоровья Белых переведут из СИЗО в больницу «Матросской тишины»

Из-за ухудшения здоровья экс-губернатора Кировской области Никиту Белых переведут из СИЗО «Лефортово» в больницу «Матросской тишины». У подозреваемого серьезные проблемы с ногой.

//Криминал

Появилось видео с места захвата омского террориста (ВИДЕО)

Появилось видео с места захвата омского террориста (ВИДЕО)

Ранее «АН-онлайн» сообщали о захвате заложника в Омске. Жертвой террориста-наркомана стала 13-летняя девочка, жительница частного дома. Инцидент произошел утром 1 февраля. Спецназ освободил ребенка.

//Наука

Названа дата падения Луны на Землю

Названа дата падения Луны на Землю

Американский планетолог Джейсон Барнс из Университета Айдахо рассказал, когда Луна может упасть на Землю. Данную информацию ученый предоставил колумнисту Forbes Брюсом Дормини в ходе беседы.

//Новости ADWILE

//Авто

Таранить машины или создавать парковки?

Таранить машины или создавать парковки?

Машинам спецслужб могут разрешить таранить машины, если они мешают проезду к месту ЧП. Пока же в Госдуму поступил проект, устанавливающий уголовную ответственность за перекрытие проезда скорой.

//Экономика

Вместо Казани на новых банкнотах будет Дальний Восток

Вместо Казани на новых банкнотах будет Дальний Восток

Пресс-служба Банка России описала дизайн купюр номиналом в 200 и 2000 рублей, которые выпустят до Нового года. Иллюстрации выбраны из числа предложенных на общероссийском конкурсе достопримечательностей.

//Общество

ПФР отреагировал на информацию о повышении пенсионного возраста в России

ПФР отреагировал на информацию о повышении пенсионного возраста в России

В Пенсионном фонде России прокомментировали информацию, появившуюся в СМИ. Она касается увеличения пенсионного возраста в РФ. ПФР отреагировал на сведения о том, что правительство решило проводить реформу.

//Политика

Порошенко объявил России дипломатическую войну

Порошенко объявил России дипломатическую войну

Поскольку с 1 февраля председательство в Совбезе ООН предоставлено Украине, то Петр Порошенко не скрывает, что использует данное преимущество по максимуму, поэтому дал своим дипломатам необходимые поручения.

//Наука

Ученые выяснили, как макияж влияет на женщин и мужчин

Ученые выяснили, как макияж влияет на женщин и мужчин

Шотландские ученые провели масштабное исследование и выяснили, какое влияние макияж оказывает на восприятие человека. В ходе эксперимента добровольцам показывали снимки женщин с макияжем и без него.

//Правовед

Что ждет автомобилистов в 2017-м

Что ждет автомобилистов в 2017-м

В 2017 году автомобилистов ожидает ряд нововведений, в числе которых обязательное оформление страховыми компаниями электронного полиса ОСАГО, возмещение вреда по «обязательной автогражданке» в натуральной форме и т.д.

//новости MIXADVERT.com

//Спорт

Траоре отправился в аренду в хихонский «Спортинг»

Траоре отправился в аренду в хихонский «Спортинг»

Ивуарийский форвард Ласина Траоре перешёл из российского футбольного клуба ЦСКА в испанский «Спортинг» из Хихона. За испанскую команду футболист будет выступать на правах аренды.

//Политика

Трамп: отношениям с Россией пора двигаться вперед

Трамп: отношениям с Россией пора двигаться вперед

Советник американского президента Валид Фарес 1 февраля заявил СМИ, что его шеф понимает тревогу конгрессменов по поводу состояния американо-российских отношений, но считает, что эти отношения надо развивать.

//Общество

Ученые научились вычислять персональную информацию о пользователях соцсетей

Ученые научились вычислять персональную информацию о пользователях соцсетей

Думаете, что не указали в аккаунте личные данные, и они останутся в тайне? А вот и нет. Ученые всего мира работают над тем, чтобы узнавать о человеке максимум информации через соцсети. В том числе и российские.

//Происшествия

Нарколабораторию обнаружили в детском саду в Костроме

Нарколабораторию обнаружили в детском саду в Костроме

В одном из детских садов Костромы была недавно обнаружена нарколаборатория. По подозрению в совершении преступления задержан 28-летний мужчина, который и сам употребляет запрещенные вещества.

//Политика

Претендент в канцлеры ФРГ раскритиковал президента США

Претендент в канцлеры ФРГ раскритиковал президента США

«То, что делает Трамп, — это не по-американски», - заявил бывший глава Европарламента и кандидат в канцлеры Германии от социал-демократов Мартин Шульц, обвинив президента США в угрозе либеральным ценностям.

//Криминал

В Москве появился серийный маньяк

В Москве появился серийный маньяк

Оперативники Москвы уже полгода охотятся за убийцей 20-летней москвички Анастасии Селивановой. Есть основания полагать, что убийца причастен к целому ряду подобных преступлений, которые пока не раскрыты.

//Новости партнеров

//В мире

В Узбекистане избили и заставили снять платье Снегурочку-трансгендера

В Узбекистане избили и заставили снять платье Снегурочку-трансгендера

Разъяренные мужчины напали на молодого человека, переодетого в сказочного персонажа, когда тот шел под ручку с Дедом Морозом по улицам Андижана. От юноши потребовали не позориться и снять платье.

//Криминал

В Астрахани парень с ножом ночью напал на семью

В Астрахани парень с ножом ночью напал на семью

Напавший на семью в Астрахани задержан: ему 20 лет и он ранее уже был судим за избиения и угрозу убийством. Сейчас он ответит перед законом за нанесение ранений женщине и мужчине, которых он хотел обокрасть.

//Общество

Загрязняющие вещества обнаружены в сточных водах Байкальска

Загрязняющие вещества обнаружены в сточных водах Байкальска

Минприроды РФ констатирует вторичное загрязнение в пруде-аэраторе, ранее использовавшемся в технологическом процессе для очистки сточных вод БЦБК. Это было выявлено в ходе внеплановой проверки.

//Общество

Новый хит в сети: танцующий Винни-Пух покорил Интернет (ВИДЕО)

Новый хит в сети: танцующий Винни-Пух покорил Интернет (ВИДЕО)

Он далек от политики, экономики и происшествий. Зато позволяет расслабиться и посмеяться. А еще вернуться в детство. Может, поэтому диснеевский персонаж, исполняющий задорный танец, покорил интернет.

//В мире

Взрыв произошел в центре Луганска

Взрыв произошел в центре Луганска

В среду, 1 февраля, в СМИ появилась информация о том, что в центре Луганска произошел взрыв. Согласно предварительным данным инцидент случился сегодня по адресу Красная площадь, дом номер 2.

//Армия

Железнодорожные войска России испытают "Амбала"

Железнодорожные войска России испытают "Амбала"

Сегодня стартовали масштабные учения в Нижегородской области, где железнодорожная бригада Западного военного округа ВС России впервые испытает сверхновый модуль для транспортировки спецтехники.

//Криминал

15-летний школьник из Иркутска задержал грабителя

15-летний школьник из Иркутска задержал грабителя

В Иркутске 15-летний школьник стал жертвой грабителя, который выхватил у него из рук смартфон и попытался скрыться с месте преступления. Подросток не растерялся и вскоре настиг своего более возрастного обидчика.

//В мире

Кандидат в президенты Франции подвергся компромату

Кандидат в президенты Франции подвергся компромату

Чем ближе президентские выборы во Франции, тем грязнее становится политическая борьба. Кроме публикации WikiLeaks нескольких тысяч документов о кандидатах Ле Пен и Фийоне, начались скандалы из-за комроматов.

//Шоу-бизнес

Телеведущая Ольга Бузова сменила фамилию

Телеведущая Ольга Бузова сменила фамилию

Знаменитая российская телеведущая Ольга Бузова поставила завершающую точку в своем расставании с футболистом Дмитрием Тарасовым. Оказалось, что 31-летняя женщина вернула себе девичью фамилию.

//Происшествия

В Омске наркоман взял в заложники ребенка, требуя дозу героина

В Омске наркоман взял в заложники ребенка, требуя дозу героина

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Если вина мужчины будет доказана, то ему придется понести наказание по статье "Захват заложника с применением оружия". Стали известны подробности инцидента.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

Pic

//Новости

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры