В течение минувших суток российские миротворцы в Сирии провели восемь гуманитарных акций в городах Алеппо, Латакии и в местечке Джармана под Дамаском. Нуждающимся было передано 5,7 тонн гумпомощи.

Помощь оказана 4037 жителям, сообщает сайт Российского Алеппо и Джармане местные жители получили более трех тонн муки и хлеба, тысячу порций горячих обедов и четыре сотни Учащиеся школ получили порядка 770 школьных рюкзаков и детских наборов подарков. оказана 4037 жителям, сообщает сайт миротворческого центра в Сирии. В городахи Джармане местные жители получили более трех тонн муки и хлеба, тысячу порций горячих обедов и четыре сотни наборов продуктов школ получили порядка 770 школьных рюкзаков и детских наборов подарков.

Сообщается, что российская транспортная авиация при помощи парашютов сбросила в район Дейр-эз-Зор почти 21 тонну продуктов и медикаментов, полученных от миссии ООН.