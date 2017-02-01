Южноуральцам хотят запретить продажу алкоголя в праздники

Полиция Челябинской области выдвинула предложение о запрете продажи алкогольсодержащей продукции в праздничные дни. Как сообщили в пресс-службе губернатора Южного Урала, это предложение будет рассмотрено.

Как рассказали специалисты ГУ МВД, за минувший год число преступлений, совершенных на алкогольной почве, выросло более чем на два процента. Это значит, что если запретить продавать «зеленого змия», то статистика должна улучшиться. Такие меры уже признаны эффективными во многих регионах и даже странах.