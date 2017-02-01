Эксперты тревожатся: в России может возникнуть дефицит риса. Это может произойти из-за погоды и низких цен на продукцию на внутреннем рынке.

Дожди в Краснодарском крае привели к тому, что выход крупы из риса-сырца стал меньше. Специалисты Южного рисового союза подсчитали: остаток составляет 262 тысячи тонн. Хотя годом ранее эта цифра была больше – 321 тысяча тонн. Новый урожай будет лишь в сентябре. При этом потребность риса в России составит более 300 тысяч тонн риса, сообщает lenta.ru со ссылкой на «Коммерсантъ».

Одновременно на количество продукта в России влияет ценообразование. По словам президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, в прошлом году тонна риса стоила около тридцати тысяч рублей, в этом цена опустилась до двадцати шести тысяч рублей за тонну. Однако для того, чтобы «рисовый» бизнес приносил достойную прибыль, необходимо увеличить его стоимость до 34 тысяч рублей за тонну. Иначе у производителей нет стимула наращивать мощности и продавать продукцию на внутреннем рынке, а не за рубеж.