В Подмосковье скончался подросток, которому поставили неверный диагноз

В Подмосковье расследуется уголовное дело по факту смерти 14-летнего подростка. По одной из версий, он скончался после того, как в больнице поставили неверный диагноз.

Трагедия произошла в Ивантеевке. Подростка привезли в больницу в тяжелом состоянии. Медики поставили диагноз и попытались оказать помощь. К сожалению, подросток умер, сообщает rg.ru.

Впоследствии была проведена экспертиза, которая показала, что пациент страдал не той болезнью, что ему диагностировали, а другой. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Если вина врачей будет доказана, то им грозит до пяти лет лишения свободы.