Пострадавшая от врача-насильника рассказала о произошедшем

Стали известны подробности шокирующего инцидента в подольской больнице, где анестезиолог-реаниматолог изнасиловал беспомощную пациентку. Жертва врача-насильника рассказала, что на самом деле произошло.

В своей беседе с корреспондентами РЕН ТВ женщина рассказала, что видела медика четыре раза - все время он был в подпитии. “АН-онлайн” писали накануне, что на врача из-за его пристрастия к бутылке раньше неоднократно жаловались коллеги.

В последний же раз врач был сильно пьян. По словам пострадавшей, изнасилования не произошло, но медик дал волю рукам, из-за чего женщина и позвала на помощь.

Немногим ранее стало известно, что врач был помещен под арест.