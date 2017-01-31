Минфин, который вот уже как несколько лет россиянами поминается лишь с частицей «не», оказывается, способен и на милосердие.

Правда не на огульное, а выборочное.





Нарушай, подешевело!

Недавно главное финансовое ведомство страны предложило… освободить сотрудников Центробанка РФ и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) от судебных разборок… за принятые ими решения, кроме тех, что подпадают под уголовные статьи.

Мысль г-на Силуанова тут же постарались пояснить его пиарщики: агенты-страховщики из АСВ и ЦБ по мнению финансистов должны быть защищены от злобных судейских нападок, если «принимали решения при исполнении служебных обязанностей». М-да…

По моей собственной логике мещанина, сотрудники АСВ (как и ЦБ РФ, о них ниже. – С.М.) все свои решения должны принимать лишь в рамках служебных обязанностей. Ну, кроме тех, где оговариваются сладостные откаты, распилы и т.д.

Эти милые акции, как правило, происходят вне стен уважаемых финансовых учреждений, в саунах, например, под щебет преданных секретарш, в тиши клубных ресторанов и проч.

Да мало ли в России мест, удобных для «принятия решений» не при исполнении служебных обязанностей?..

Эти же миролюбивые дополнения Минфин ещё осенью внёс и в закон о ЦБ. Суть его даже более гуманна, чем вся жизнь доктора Айболита: служащие ЦБ, список которых утверждает совет директоров ЦБ, не могут отвечать за собственные принятые решения. Даже после увольнения или естественного исхода на пенсию!

Вот если наш самый гуманный в мире суд сможет установить в действиях чиновников «умысел», вот тогда пожалуйте на скамью подсудимых, «встать, суд идёт!» и т.д.

Но наш самый гуманный суд такового умысла среди чиновничьих гроссбухов и искать-то не станет!

Во-первых, потому что не его это дело: для сыска утаённых монет есть опера, аудиторы, ревизоры и проч.



Во-вторых, потому что после таких минфиновских поправок, по логике выходит, что суд вообще не сможет заниматься никаким преследованием чиновников, если они свои сумасбродные решения принимали «при исполнении служебных обязанностей»!

Да здравствует наш самый независимый в мире суд!





Танцуют все!

Теперь про «золотой список» чиновников, которые попав в него, станут тут же «неприкосновенными».

В ЦБ РФ таковыми являются председатель, его замы, члены совета директоров, главный аудитор и главный бухгалтер (что особенно трогательно! – С.М.), директора департаментов, управлений, их замы и т.д.

Список щедр и поистине безграничен. В общем, в целях экономии времени и бумаги гуманисты из Минфина могли бы этот список ограничить одним-единственным словом «все!».

Я бы, например, непременно включил в него верных секретарш, которые исполняют свои многочисленные обязанности и в служебное, и в неслужебное время: и днём, и ночью!

А личные водители, которые возят своих начальников тоже и днём, и ночью в компании их верных секретарш на различные совещания по банкротствам, лишению лицензий, ликвидации банков в лесные сауны? Их-то тоже забыли незаслуженно.

Впрочем, думается, ещё не вечер. Что стоит какому-нибудь важному чину чуток расширить тот список на пару-другую фамилий? Или хотя бы походатайствовать о том перед коллегами. Думаю, не откажут: ведь завтра сами придут с такими же просьбами…

P.S.

Мир меняется и, как правильно говорят аналитики, в сторону гуманизации. Правда, странной…

Отныне семейное насилие можно приравнивать чуть ли не к празднику с подарочным набором и букетом цветов, а вот если одёрнешь дебошира на улице – пожалуйте за решётку!

Будет логичным инициативу Минфина распространить и в других ведомствах: в МВД, наконец, уже официально разрешить «слоников», «ласточку» и прочие забавы во время допросов, ведь всё это совершается при «исполнении служебных обязанностей».

Минторгу следует узаконить обвесы и обсчёты, ведь они тоже происходят в рамках тех же самых «служебных обязанностей».

В аптеках Минздраву необходимо давно разрешить официальную продажу мела вместо анальгина: вреда никакого, денежки идут! Тем более, что фармацевты и так без всякого соизволения г-жи Скворцовой давно этим занимаются! Но… только «в рамках служебных обязанностей!»

В общем наша власть не дремлет. Заделов много, планов – громадьё! «За работу, товарищи!», как говорил некогда Никита Хрущёв. Правда, он не очень успешно завершил свою карьеру.

Как аукнутся нынешние инициативы их авторам, думаю, покажет время. Хотя внутренний голос подсказывает мне, что никак: они-то все уже давно в заветных списках «неприкасаемых». Улюкаев, правда, чуть-чуть не успел…

А вот что будет со всеми остальными, конечно узнаем. Если доживём.

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