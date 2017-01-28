Количество газетных киосков влияет на результаты выборов

Чем больше человек читает, получает аналитической информации, тем он лучше разбирается в той же политике. А значит, и на выборах он идёт и голосует так, как считает правильным.



По выводам распространителей печати, соответствие количества газетных киосков в регионах нормативам Постановления правительства РФ от 9 апреля 2016 г. №291, приводит к лучшим результатам голосования за "Единую Россию".



Наименьшую поддержку «Единая Россия» получила в Москве – 37,76%, Кировской области – 37,96%, Костромской – 36,56%, Оренбургской – 40,85%, Курганской – 41,51%, Ивановской – 42,38% и в Ханты-Мансийском автономном округе – 47,61%. Как оказывается, число ларьков в этих регионах не соответствует нормативам, согласно Постановлению №291. Так, коэффициент в Курганской области равен 0,42 (не хватает 86 киосков), в Кировской – 0,56 (нужен ещё 91 киоск), а в Москве – 0,77. Причём в столице дела обстоят хуже, чем во всех остальных регионах, – здесь недостаёт 392 ларьков с прессой.



Не стоит также забывать, что роль печатного слова в условиях, когда против России настроено полмира и против нас ведётся информационная война, высока и будет только расти. Причём эту битву за умы можно проиграть не из-за какой-то невероятной силы и изворотливости противника, а просто из-за недальновидности властей, которые в погоне за прибылью в лучшем случае просто игнорируют проблему нехватки киосков с прессой, а в худшем – сами эти точки продажи ликвидируют.



Подробности читайте в материале "Аргументов недели".



