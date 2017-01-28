Новорожденную челнинку назвали редчайшим именем - его носили всего два человека

В минувший четверг, 26 января, из КДМЦ в Набережных Челнах выписали новорожденную девочку и ее маму.

Малышку решили назвать крайне необычным именем, которое носили всего две известные женщины. Девочке дали благозвучное имя Шарифель. Поисковик выдает всего лишь двух ее тезок, причем обе были рождены более ста лет назад. В списке "Мемори" "Челнинским известиям" удалось найти Шарифель Ахмарову 1912 года рождения, а в списке раскулаченных - Шарифель Касимову 1902 года рождения.

В семье Айрата и Эльвиры Миннегалиевых это уже второй ребенок.