Горожане отмечают 73-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады
28 января 2017, 10:48 [ «АН-Санкт-Петербург» ]
Накануне, 27 января, на Пискаревском мемориальном кладбище прошла торжественно-траурная церемония.
Венок к подножию монумента Матери-Родины возложили губернатор Георгий Полтавченко и члены Правительства Санкт-Петербурга, полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин и судьи Конституционного Суда, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров и депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, члены правительства и депутаты Законодательного Собрания Ленинградской области, представители командования Западного военного округа и главного командования Военно-Морского Флота России. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Венки были возложены от Уставного суда Санкт-Петербурга, Общественного Совета Санкт-Петербурга, Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, общественных организаций ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, представителей духовенства, организаций соотечественников за рубежом и представителей
дипломатического корпуса.
Цветы были возложены на Серафимовском мемориальном кладбище, в других местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда, к монументам и памятникам.
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