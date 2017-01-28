Сегодня я испытал сильнейший «культурный шок», - пишет один из зрителей - опера «Евгений Онегин» постановки Андрия Жолдака в Михайловском театре в Петербурге не оставила ни малейшего шанса на компромисс. Более ужасной постановки я не видел ни в одном театре мира, а я смотрел «Онегина» и в Германии, и в Италии, и в Австрии неоднократно. Это был просто ужас! Действие, которое разворачивалось на сцене, вымарывало грязью великое творчество Пушкина.

Далее зритель перечисляет, что конкретно ему не понравилось. На сцене в спальне Татьяны стоял холодильник, из которого появлялся карлик (Алексей Ингелевич, артист маленького роста, много снимается. – прим. ред.). Стоит микроволновка, в которой Татьяна разогревала себе мюсли. Хор выходит на сцену с трехлитровыми стеклянными банками в руках в сцене ответа Онегина на ее ночное послание. Сам Онегин появляется с полной авоськой в руках.

«Наверное, не страшно и то, что Онегин бегает по сцене как полоумный и стреляет из пневматической винтовки по Ленскому. – продолжает зритель. - Но когда Татьяна на своем дне рождения при всех снимает панталоны и начинает ими размахивать над головой, а Ольга оголяется до лифчика и начинает бегать за Ленским - это был предел. В начале второго акта я ушел. Впервые ушел со спектакля Михайловского театра...»

После того, как зритель поделился своим мнением в соцсети, он получил десятки откликов. Большинство комментариев сходятся в том, что такие постановки – позор для нашей культуры и грозят ее полным разрушением.

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