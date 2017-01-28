Ту-154 разбился из-за ошибки экипажа – СМИ

В СМИ попали предварительные итоги расследования крушения самолета Минобороны Ту-154.

Как пишет «Коммерсант», специалисты, привлеченные к расследованию инцидента, пришли к выводу, что все системы лайнера работали в штатном режиме. Ранее была опровергнута версия теракта.

Ввиду несостоятельности других предположений в настоящее время рассматривается только одна причина авиакатастрофы - ошибка экипажа Ту-154. При этом, в чем она заключалась, пока выяснить не удалось.

Направлявшийся в Сирию самолет Минобороны Ту-154 разбился в конце прошлого года под Сочи. На борту находились 92 человека, все они погибли.