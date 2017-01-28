Идёт атака на русскую семью, моральные и нравственные устои
28 января 2017, 08:21 [ «АН-онлайн» ]
Идёт не просто атака на нашу святыню – русскую семью в её традиционном понимании, идёт атака на наши моральные, нравственные устои, считает председатель Российского детского фонда Альберт Лиханов. Это попытка переформатировать Россию с помощью отстаивания прав ребёнка.
Детский фонд стоял у истоков создания Всемирной конвенции о правах ребёнка, присутствовал при подписании её в ООН, получил там слово от имени великой страны – СССР. Сейчас идёт трансформация основ Конвенции с помощью так называемых Факультативных протоколов. Де-юре они призваны привести её положения к современным условиям, а де-факто во многом меняют саму суть Конвенции. Особенно это касается самого последнего – Третьего протокола. Внедрение ювенальной системы в России, как тонко заметили авторы доклада, началось с навязчивых отсылок к Конвенции по правам ребёнка. В частности, Конвенцией прикрываются как щитом, когда требуют запрета телесных наказаний…
Проводники ювенальной юстиции откровенными передёргиваниями подгоняют справедливые родительские наказания под уголовную статью «Побои». Обратите особое внимание: под телесным наказанием нынче понимается любое физическое воздействие на ребёнка, включая даже самый лёгкий шлепок, толчок, «удерживание».
Подробности читайте в материале "Аргументов недели".