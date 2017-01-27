Видеоролик снят в конце ушедшего года и, как пояснили студенты-юристы, они сделали это в учебных целях. На видео в мельчайших подробностях зафиксировано вооруженное ограбление с «человеческими жертвами».

Если бы видео не попало в социальные сети, его можно было бы посчитать «пособием для юристов», но видео в сеть попало, и теперь прокуратура решит, насколько ролики безобиден, сообщает портал НГС.

Ролик под названием «FALSE ALARM В НГУ!!!» сняли студенты юридического факультета НГУ. На видео они воссоздали ограбление альма- матер. Прокуратура Новосибирска обратила внимание на ролики только 27 января и за это время видео посмотрели тысячи людей. Студенты на видео угоняют автомобиль и грабят сейф в университете.