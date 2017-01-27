Задания на дом по русскому языку студенты колледжа польского города Сувалки получают на примерах композиций группы «Ленинград». Об этом сообщил 27 января один из пользователей Pikabu с ником gjeldrune.

Студент (это, очевидно, один из студентов, так как он опубликовал свое домашнее задание) выложил снимок домашнего задания по русскому языку для студентов Технического колледжа города Сувалки.

Обучающиеся должны прослушать песню группы Сергея Шнурова - «Плачу» и решить задания, которые прилагаются. Пользователи активно обсуждают задание и предлагают его варианты на другие композиции группы. Например, предлагается прослушать песню «Дорожная» и ответить, каких животных певец планирует себе завести и куда хочет отправить подругу.