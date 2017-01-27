Госдума РФ приняла закон о штрафах за опасное вождение

Конец спорам на эту тему: российские парламентарии приняли в первом чтении закон о штрафах за опасное вождение и выработали систему штрафов за это правонарушение, сообщается на сайте Госдумы 27 января.

Глава 12 КоАП РФ дополнена поправками о размере штрафа за опасную езду. Закон устанавливает штраф за это правонарушение 5 тысяч рублей.

Сопроводительные документы к закону поясняют необходимость введения штрафа запретом такого типа езды, который действует с июня 2016 года.

Водитель, практикующий опасное вождение, создает на дороге опасную ситуацию, так как не дает другим участникам движения адекватно просчитать действия водителя - экстремала.

За наказание в случаях многократного нарушения данного закона депутаты обещают выработать дополнительные поправки к закону.