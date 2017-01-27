Россияне перестали делать спонтанные покупки и дожидаются скидок

Из-за падения уровня жизни россияне перестали совершать спонтанные покупки и все чаще вынуждены дожидаться сейлов, чтобы приобрести понравившуюся вещь, - показал проведенный опрос.

Его совместно провели Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и компания KupiVip.

Почти половина опрошенных россиян (49%) не готова покупать понравившуюся вещь тут же, пытаясь найти, где она продается дешевле: сравнивают цены в интернете или дожидаются скидок. 10% покупателей идут на такую хитрость: примеряют вещи в обычных магазинах, а потом заказывают их в интернете по более выгодной цене.

Купить товар при первой необходимости готовы 45% из 7 тысяч опрошенных. При этом 46% из них регулярно совершают покупки в аутлетах и дисконт-центрах, 24% заходят туда время от времени.





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