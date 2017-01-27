Уровень безработицы между регионами РФ различается до 18 раз

До 18 раз различается уровень доступности труда между регионами нашей страны, подсчитал Росстат. Если в Москве и Петербурге доля безработных в обществе составляет 1,6-1,7%, то в Тыве 17,5, а в Ингушетии – 28,8.

Ниже среднероссийского уровень безработицы в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, где она составляет от 3,3 до 4,9 процента. Хуже обстоит в Сибирском (7,7) и Северо-Кавказском (11,2). Тем не менее, несмотря на большее число округов с невысоким уровнем безработицы, именно дефицит квалифицированной рабочей силы эксперты считают в перспективе одним из главных тормозящих факторов экономического развития страны. Судя по тенденциям, неравномерность уровня безработицы между разными областями России может в дальнейшем нарастать, считают в «Российской газете».

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