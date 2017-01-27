Каникулы на Донбассе

Жительница Екатеринбурга Анастасия достаточно необычно отпраздновала Новый год. Она не поехала на курорты Чехии или Таиланда, а отправилась в гости к друзьям в Донецк, где каждый день стреляют, а гибель человека из-за артиллерийских ударов, к сожалению, стало обыденностью. Как живет прифронтовой город, как туда добраться из России, и чем мотивированы местные жители – Настя рассказала в эксклюзивном интервью «Аргументы недели. Урал».

– Анастасия, расскажи, как вообще появилась идея поехать в новогодние каникулы на воюющий Донбасс?

– Если честно, поездка случилась спонтанно, и я сама до конца не верила в реальность этого мероприятия. Ехала навестить друзей и заодно посмотреть, что же происходит там своими глазами. Выехала из Екатеринбурга утром 31 декабря. Добралась до Ростова, а оттуда до Донецка отправилась на автобусе. На 6:00 утра было назначено отправление. На перроне ждала автобус толпа обычных людей (автобус был полный). Кто-то модный, кто-то не очень. Какая-то парочка с расписной балалайкой не в чехле, какие-то страшные гопники. Вспомнился северный автовокзал в Екатеринбурге. По размеру, перрону, публике. И эти люди так буднично ехали в зону боевых действий!

– Как проходит процедура пересечения границы?

– Сначала Российская граница. Просторный зал. Сумки просят поставить в три шеренги и расстегнуть. Работает кобель немецкой овчарки, пристально проверяет сумки. После этого проходим паспортный контроль.

Потом граница ДНР. У пассажиров собирают на проверку паспорта, потом их возвращают минут через 30-40. Затем водитель раздает документы методом переклички. А потом начинается картина апокалипсиса: серое утро, низкое небо, грязный снег, дома – через один разрушены: остатки стен, зияющие дыры окон, крыш нет. Прямо у границы находится Саур-Могила – до России буквально можно дойти пешком. По дороге встречаются непривычные знаки на украинском языке и плакаты «Донецкая Народная Республика». В общем, достаточно кинематографично, если бы война не была правдой.

– Что представляет из себя сам Донецк? Судя по сообщениям украинских СМИ, там голод, нищета, разруха…

– Сам Донецк – это большой и красивый город. Когда я приехала – стала искать кафе, чтобы перевести дух, «подзарядить» себя и телефон, созвониться с друзьями. Первый этаж торгового центра «Золотое кольцо» выглядит, правда, как переход. Однако наверху оказалось неплохое кафе. В окрестностях автовокзала слегка обшарпанные здания, с трафаретными надписями на стенах «Принимаем в ополчение». Остальной город вполне уютный и чистенький. Трамвайное кольцо напоминает наш Уралмаш. В самом трамвае кондуктора нет. Проезд стоит три рубля! Билет выдает водитель – прямо как в советском детстве. Он – билет – цветной, с нарисованной елочкой и надписью «Донецкая Народная Республика». Билет нужно пробивать в компостере! Я сохранила его себе на память. Кстати, неместных в общественном транспорте очень легко определить именно по взгляду, ищущему кондуктора.

– Три рубля проезд? Там коммунизм наступил?

– Нет, конечно. Проезд стоит три рубля, в маршрутках 8-10 рублей. Цены оказались вообще невысокими: сигареты по 20-25 рублей, алкоголь тоже недорогой. Дорогой только бензин: литр АИ-92 стоит 45 рублей. Коммунальные платежи такие, что в России им бы только позавидовали. Зарплаты, как я поняла, порядка 10 000 -15 000 рублей (средняя температура по больнице) Но существует проблема безналичного расчета. Украинская система не работает, российской нет. Поэтому банкоматы закрыты, и, в буквальном смысле, либо заколочены, либо замурованы прямо в стене. По безналу работает только один местный банк. Основная денежная единица – российский рубль. Упоминание о гривнах я встретила только однажды, на стартовом пакете с сим-картой, которую я купила. Пакет перепродавался с лотка в торговом центре, видимо, был куплен за гривны у оператора и теперь продается в рублях перекупщиками. Смех смехом, как мне рассказали, когда все это началось, в 2014 году, многие догадались набрать кредитов в украинских банках. И все, отдавать не собираются. На периодические звонки из Киева отвечают, что деньгами выслать не сможем, можем гранатами, снарядами…только говорите адрес.

К сожалению, за те дни, которые я провела в Донецке, мне не удалось увидеть его целиком. Мы много гуляли по городу, но он все-таки очень большой. Две чудесные набережные, городской пруд, река Кальмиус, которая в середине XX века была судоходной, и в ней даже можно было купаться. На берегах были обустроены пляжи с раздевалками, душевыми и питьевыми фонтанчиками. Теперь остались одни раздевалки с надписями «купаться запрещено». Зато есть куча столов для тенниса, детских площадок, скамеечек и интересных уличных тренажеров. Все в идеальном состоянии. Плавает огромное количество уток, а, если верить интернету, водятся и нутрии. Все прибрано, ухожено, уютно. Людей мало, но поговаривают, что они потихоньку возвращаются. Встречные по большей части очень приветливы.

– Там все «юмористы» такие?

– А что остается людям, которые живут в состоянии постоянной войны? Ведь Донецк, в прямом смысле, прифронтовой город, там линия фронта проходит по аэропорту. Там же важная железнодорожная развязка. Представьте, что в Екатеринбурге передовая находится в «Кольцово»! Или на «Сортировке». Вот тут работают снайперы, а рядом обычная человеческая жизнь: ездят трамваи и автобусы, дети ходят в садики и школы. Работают коммунальные службы, кстати, в режиме повышенной готовности – из-за обстрелов постоянно приходится восстанавливать электроснабжение, газовые трубы и проч.

Мне рассказали забавную историю. 31 декабря ребята –ополченцы проходили мимо местных гопников в сторону своей позиции, которая находилась неподалёку. Ну и как всегда бывает: «Пацаны, а вы откуда?» Ополченцам болтать было не очень охота, они «из другого мира». Но ребята оказались с юмором. И вот они отвечают на чистой мове что-то в духе «я с Чернигова, а я с Киева»... Гопнички ошалели, а те продолжают. В общем, серьезно напугали «пацанов с района».

– Популярный вопрос: насколько сильно российское присутствие на Донбассе?

– Русских кадровых военных – или как еще их называют, «зеленых человечков» - я там не видела. Ни одного! В армии Донецкой народной республики, в основном, служат местные парни-добровольцы. В том числе и мои знакомые. Как говорят, было много добровольцев из России в самом начале конфликта, но, тогда, по словам местных, все формирования напоминали именно добровольческие милицейские отряды. Сегодня там армия, с достаточно суровой дисциплиной. В Донецке не встретишь пьяного с автоматом. За алкоголь в армии ДНР вообще суровые санкции. То есть, это уже не ополчение, а практически профессиональная армия. Так же есть информация, что оружия там достаточное количество еще со времен Советского Союза. Так что пресловутые «российские танки» Донбассу особо не нужны.

– У тебя друзья на Украине были еще до войны, неужели из-за войны не возникли ссоры, какие-то конфликты?

– У меня была достаточно близкая подруга в Крыму, знакомы были с 2001 года. Я ездила к ней в гости, она собиралась нанести ответный визит. Но когда началась вся эта ситуация с Майданом и пр., я все чаще и чаще начала видеть негативные отзывы. Особенно когда Крым был возвращен в состав России. Посты в соцсетях о том, как сейчас все развалится, Русская агрессия, нелегитимность, фотографии пустых полок в магазинах. Политические темы мы с ней так и не обсуждали, разговаривали обо всём остальном. Постепенно общение сошло «на нет». Сейчас счастливо живет с мужем и ребенком почему-то в Польше. Видимо, в самой Украине не всё так безоблачно?

– Для себя ты какой-то вывод сделала из поездки?

– Обидно за город и его жителей, что не по своей вине оказались вот в таком незавидном положении. И теперь им предстоит из всего этого выбираться. Мне бы хотелось побывать в этом городе в его нормальном состоянии, прогуляться по паркам, прокатиться на работающем колесе обозрения, увидеть нормальное количество людей на улицах. Было бы здОрово побывать там летом, говорят, город очень зелёный и цветущий. Хочется надеяться, что у меня еще будет такая возможность.

Сейчас обратила внимание на комментарии «знающих» людей, ведущих «диванные» споры на тему отношений России и Украины. Почитала. Поудивлялась пропаганде, трактовкам и перевиранию фактов после того, как увидела происходящее своими глазами. Было бы очень смешно, если бы не было так грустно и страшно. Из-за конфликта там практически ежедневно гибнут люди. И с той и с другой стороны. Это и мирные жители, в том числе дети, и молодые парни – военные Донецкой народной республики и призывники Вооруженных сил Украины. И этот факт не располагает к веселью. В конце концов, политики договорятся, по-другому не бывает. Но я бы хотела, чтобы это произошло как можно скорее.