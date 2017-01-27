Новый взгляд на екатеринбургское метро

После серии публикаций на тему перспектив развития метрополитена Екатеринбурга в редакцию «Аргументов недели. Урал» обратился один из наших читателей, Евгений Степанович Коноплев. Опытный строитель, метростроевец, он предложил качественно иной взгляд на схему метрополитена в столице Среднего Урала.

К сожалению, объемы газеты не позволяют привести концепцию Евгения Степановича полностью (редакция готова предоставить полный проект компетентным лицам), поэтому мы ограничимся кратким «рефератом».

По словам Коноплева, следует принять условия недофинансирования строительства метрополитена как данность. И стремиться к минимизации затрат. В связи с этим, принятая концепция метрополитена из трех веток, которая висит в каждом вагоне метро, вероятно, нуждается в пересмотре. Почему? Во-первых, копать туннели закрытым способом под жилой зоной достаточно накладно. Евгений Степанович приводит проект прокладывания линии под проспектом Ленина как один из самых бюджетных. Во-вторых, а нужны ли станции метро там, где уже действует развитая система наземного транспорта? Потребность в метрополитене ощущается в отдаленных районах города, а не в центре…

Вообще, идея строить метро в виде радиальных линий, расходящихся из центра, берет начало от московского метрополитена, пишет Коноплев, но время идет, города развиваются, и пора эту схему изменить. Евгений Степанович предлагает пока отказаться от строительства второй и третьей «веток» метро и сосредоточиться на создании кольцевой линии метрополитена, «опоясывающей» город.

«Суть предложения заключается в соединении станций «Пр. Космонавтов» и «Ботаническая» кольцевой линией, трасса которой прокладывается вокруг города в каменном поясе, в котором сосредоточено значительное число населения. На первом этапе, до появления серьезных инвестиций, это должна быть упрощенная линия с перегоном, содержащим один однопутный тоннель или наземную линию и малые по объему станции с одним станционным тоннелем. В дальнейшем может быть построен второй тоннель и расширена станция вторым станционным тоннелем в отдельном соседнем блоке (двухтоннельная пилонная станция без среднего станционного тоннеля).

Кольцевую линию предлагается разделить на две линии, каждая из которых образует два полукольца: в восточной и западной частях города. Восточная и Западная полукольцевые линии соединяются между собой на станциях «Пр. Космонавтов» (север) и «Ботаническая» (юг), а также с путями первой линии метро. При этом пути метро восточного полукольца соединяются с путями первой линии от левого перегонного тоннеля (ЛПТ), а западного – от правого перегонного тоннеля (ППТ). Движение поездов по путям метрополитена будет осуществляться друг за другом по двум кругам, не пересекаясь между собой.

График движения поездов по полукольцевым линиям увязывается с графиком движения поездов первой линии. Все поезда единой системы движения останавливаются для пассажиров на каждой станции первой линии метро. Для всех поездов имеется возможность заезда в действующее вагонное депо (новое строить не обязательно).

На кольцевых линиях при движении поездов друг за другом и в одном направлении достаточно одного пути в тоннеле или в наземной линии. Поезда передвигаются от станции к другим станциям по замкнутому кругу и, обойдя всю полукольцевую линию, возвращаются к исходной позиции, – пишет автор проекта. – При наличии одного пути на линии метро и, соответственно, одного станционного тоннеля объемы сооружаемых станций такой кольцевой линии существенно снижаются (ориентировочно в три раза).

Представляется, что конструкция станции закрытого способа работ может быть выполнена в форме цилиндра диаметром примерно 12 метров и будет выглядеть как односводчатая с платформенной частью. При своде радиусом шесть метров конструкции станции будут весьма облегченными по сравнению с проектными и наряду с малыми объемами тела дадут существенную экономию средств».

– Предположительно, три станции закрытого способа в кольцевой линии будут стоить как одна станция первой линии, а при мелком заложении и того меньше, – резюмирует наш собеседник.

Далее Евгений Коноплев приводит подробные описания каждого из участков строительства. Также, по его мнению, следует строить станции и тут же вводить их в эксплуатацию, способствуя наполнению бюджета метрополитена. В идеале, екатеринбургское метро должно будет выглядеть как кольцо с двумя внутренними линиями (первая и вторая ветки). Таким образом, можно будет быстро приехать в центр из любой точки города.

Справка «АН. Урал»

Евгений Степанович Коноплев является опытным специалистом по строительству подземных сооружений, в т.ч. метрополитенов. В должности начальника технического отдела УС «Свердловскметрострой» участвовал в строительстве станции «Уральская». С 1993 по 2000 годы в должности главного инженера Управления «Челябметротрансстрой» строил метрополитен в Челябинске. До указанных дат активный участник строительства подземных объектов в регионах СССР. За заслуги в строительстве в 1988 году награжден орденом Почета.