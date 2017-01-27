27 января, в ходе совместного брифинга прокуратуры, разработчиков реформы сети маршрутов в Екатеринубурге и представителей частных перевозчиков, последним придложили отказаться от услуг иностранцев, не имеющих российских водительских прав. А также - выдавать иностранцам патенты на работу.

Поводом для этой инициативы стало, по словам представителей прокуратуры, увеличение числа ДТП с участием маршруток. Впрочем, можно предположить, что предложение каким-то образом связано с грядущим изменением маршрутной сети и резким уменьшением парка муниципального транспорта.