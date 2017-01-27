Мемориал внучки Платона Лебедева перекрыл доступ к другим могилам
27 января 2017, 17:37 [ «АН-онлайн» ]
Возмущенные родственники захороненных на Троекуровском кладбище людей пожаловались в Общественную палату на размеры мемориала внучки совладельца ЮКОСа Платона Лебедева – 19-летней Дианы Лебедевой.
На месте захоронения погибшей в аварии в Швейцарии девушки соорудили массивный траурный павильон, перекрывающий доступ к пяти другим могилам, сетуют скорбящие родственники, которые не могут пройти через шатер, поскольку он оборудован видеонаблюдением и находится под охраной, пишет «Лайф».
В связи с этим у общественников возникли вопросы к администрации кладбища, которая допустила строительство такого массивного сооружения в ущерб другим захоронениям. Не исключена коррупционная составляющая, учитывая тот факт, что семья Лебедевых оформляет документы сразу на четыре участка на Троекуровском кладбище в Москве, чтобы разместить там склеп.
О гибели представительницы «золотой молодежи» стало известно 25 ноября прошлого года. Студентка престижного Университета Санкт-Галлена Диана Лебедева разбилась вместе с 23-летним Азером Ягубовым – племянником начальника управления государственного отдела правового департамента правительства России Субхи Шихлинского. Их автомобиль протаранил ограждение моста и упал в озеро Лугано. Проводить Диану в последний путь пришли многие «звездные дети», среди которых была замечена дочь Дмитрия Маликова - Стефания и сын Жасмин - Михаил Семендуев.
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