Роскачество заставили копаться в нижнем белье

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов поручил Роскачеству в следующем году проверить нижнее белье на соответствие требованиям техрегламента Таможенного союза, который был введен в 2014 году.

После этого часть нижнего белья российских производителей перестала отвечать необходимым параметрам. На фоне этого поползли слухи, что кружевное женское белье исчезнет с прилавков магазинов, уступив место советскому фасону "Прощай, молодость".



К счастью, тревога оказалась ложной. Однако в силу нынешней непростой финансовой ситуации, многие потребителя переходят с более дорого белья на бюджетные варианты далеко не лучшего качества. Экономя на цене, они вынуждены выбрасывать товар после второй стирки, потому что он расползается на глазах.

Напомним, летом прошлого года надзорное ведомство уже тестировало мужские трусы-боксеры по двадцати критериям. Результаты исследования оказались более чем удовлетворительными. Российский рынок мужского нижнего белья в целом безопасный и достаточно качественный: 16 товаров из 35 можно назвать высококачественными.





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