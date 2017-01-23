На Южном Урале заменят более полутора тысяч лифтов

В ближайшие три года Фонд капремонта Челябинской области запланировал замену 1518 лифтов в многоквартирных домах. Об этом рассказал руководитель регоператора капремонта по Южному Уралу Вадим Борисов.

Планы на минувший год были весьма скромными. Кроме того, из 212 запланированных капремонтов работы проведены лишь в 119 подъездах. Заводы попросту оказались не готовы выпускать такое количество лифтов, заменой которых заинтересовались одновременно по всей России. Однако оставшиеся лифты сдадут в эксплуатацию уже в феврале текущего года.

В данный момент программа капремонта включила в себя и замену столь дорогостоящего лифтового оборудования. Напомним, что всего на территории Челябинской области в изношенном состоянии находится более 4.5 тысяч лифтов. В Челябинске — около двух тысяч. Поэтому кардинально данная программа ситуацию с лифтами не изменит, однако поможет сдвинуть процесс с мертвой точки. Так, с 2017 по 2019 годы в Челябинске заменят 929 изношенных лифтов.