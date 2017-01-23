Москвичам придется перестать держать дома львов и медведей

Москвичам в скором времени могут запретить держать в домах львов, медведей и прочих хищников.

Данная норма, как предполагается, будет прописана в городском законопроекте "О животном мире". Как сообщает сегодня "Российская газета", ссылаясь на слова председателя по экологической политике Мосгордумы Зои Зотовой, речь сейчас идет исключительно о диких животных, данный вопрос не касается крупных собак.

Позже, однако, ожидается федеральный закон "О содержании домашних животных", в котором будут указаны вопросы регистрации, разведения, ввоза, вывоза, выгула и транспортировки собак и кошек.