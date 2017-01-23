Ученые: чай в пакетиках содержит вещества, опасные для здоровья

Важное исследование провели немецкие химики. Они изучили содержание пакетиков черного чая и выяснили, что его употребление может быть опасно для здоровья человека.

Как сообщается, ученые исследовали три сорта дешевого чая и три сорта дорогого. Как оказалось, почти весь ассортимент, который подвергся эксперименту, содержит опасные вещества - пестициды. По меньшей мере, четырех видов. При этом в одном из сортов нашли аж десять разновидностей пестицидов. Однако, как отмечается, содержание вредных веществ хоть и имело место быть, но не превышало предельно допустимых норм, сообщает rg.ru.

Но это еще не все. В пяти из шести видов чая нашли антрахинон. Это вещество считается очень опасным канцерогеном. В связи с этим ЕС ввел на него запрет.