Tax free запускают в России

В самое ближайшее время в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, вероятно, начнет работать система tax free.

Данную информацию в понедельник, 23 января, предоставил глава Минпромторга Денис Мантуров. Уточняется, что в Министерство финансов уже предоставлены все необходимые для запуска системы документы. В скором времени может быть принято окончательное решение о запуске tax free в некоторых регионах, передает ТАСС.

Напомним, еще в сентябре прошлого года Мантуров заявил, что проект будет запущен в пилотном режиме в некоторых аэропортах страны.